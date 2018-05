Marcel Graevers «Die meneer Scheire heeft er niks van begrepen. Futurologie is een wetenschap, en je moet daarbij heel nauwkeurig te werk gaan. De toekomst voorspellen is bijvoorbeeld not done in ons vakgebied. Dat heeft te maken met het onzekerheidsprincipe van Heisenberg.»

HUMO Hebben we het nu over de beroemde actrice Ursula Heisenberg?