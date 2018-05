VTM, vrijdag 4 mei, 23.25

Komedie Heerlijke Wes Anderson-komedie, met Ralph Fiennes in vorm als hysterische hotelconciërge die in het interbellum verstrikt raakt in de intriges van zijn gasten. De kleuren, decors en symmetrische shots zijn vintage Anderson, de gevoelige zielen krijgen er de melancholie bovenop.