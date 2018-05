Zonder woorden: 'Mijn prachtige man is een stille man geworden'

IRMA WIJSMAN «In 2016 moest Michel door zijn ziekte een grote rol in ‘Borgen’ laten schieten, een Nederlands toneelstuk van maar liefst tien uur. Maar regisseur Ola Mafaalani wilde hem er per se bij en stelde een kleinere rol voor. De logopedist en ik vonden het een te groot risico: toen ik de teksten met hem repeteerde, ging het niet zo goed. Maar Michel zei: ‘Fuck it, ik ga het wél doen, ik ga het glas volledig leegdrinken!’ Dat vond ik zo moedig dat ik het idee voor de docu kreeg. Hoewel er in Nederland maar 125 mensen aan de ziekte lijden en er dus nog niet veel over bekend is, overkomt ons toch iets universeels: hoe ga je om met een diagnose die je leven op z’n kop zet?