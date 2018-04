'Avicii: True Stories': de man achter de dj

MUZIEK Dat vertelde de Zweedse regisseur Levan Tsikurishvili vorige herfst bij de première van ‘Avicii: True Stories’, een documentaire over zijn landgenoot en vriend Tim Bergling, alias de op 20 april overleden superster-dj Avicii. Tsikurishvili trok vier jaar lang mee de hort op met Bergling en zag hoe hij één van de grootste dj’s ter wereld werd, maar ook hoe hij steeds meer te kampen kreeg met stress, gezondheidsproblemen, alcoholmisbruik en inhalige managers. De tol van de roem leidde in 2016 tot de beslissing om na vijf jaar non-stop touren met pensioen te gaan en voortaan alleen nog als producer te werken. In de documentaire is ook zijn laatste optreden te zien, in augustus van dat jaar.