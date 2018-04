'Charité': het leven zoals het is in een 19e-eeuw Berlijns ziekenhuis

SERIE Het hoofdpersonage is Ida, een jonge vrouw die in het Berlijn van 1888 met een acute appendicitis in het Charité-ziekenhuis belandt, en er als verpleegster aan de slag gaat om de kosten van haar operatie te kunnen terugbetalen. We volgen binnen de muren van deze befaamde (en nog steeds bestaande!) instelling niet alleen Ida’s belevenissen, maar ook die van legendarische wetenschappers als Robert Koch, Emil von Behring en Paul Ehrlich, eminente geleerden die allerlei belangwekkende ontdekkingen hebben gedaan en – move over, McDreamy! – ook meer dan een beetje de katjes in het donker knepen. Mocht u nog een aanbeveling nodig hebben: de makers leverden eerder al fraais als ‘Unsere Mütter, unsere Väter’ en ‘Deutschland 83’ af.