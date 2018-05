'Safe': Dexter speelt een brave huisvader die op zoek gaat naar zijn vermiste dochter

SERIE Benieuwd in welke categorie ‘Safe’ na acht afleveringen terechtkomt. In deze Britse minireeks speelt Hall de chirurg Tom, die na de verdwijning van zijn oudste dochter zelf op onderzoek gaat. Hij ontdekt dat er achter de statige gevels in zijn wijk veel geheimen verscholen zitten. Geen bijster origineel uitgangspunt, maar ‘Safe’ is gelukkig wel geschreven door Harlan Coben – zie ook de uitstekende miniserie ‘The Five’. Hij verzint dus hopelijk een beter einde dan dat Tom, we zeggen maar wat, beslist om de benen te nemen en houthakker te worden.