'The Rain': spannende, maar geen bovengemiddelde Deense postapocalyptische thrillerserie

SERIE Het is de eerste Deense serie die speciaal voor Netflix is gemaakt. Een dodelijk virus verspreidt zich via de regen – één druppel volstaat om besmet te raken – en roeit zo een groot deel van de wereldbevolking uit. In Denemarken kunnen een broer en zus nog net gaan schuilen in een bunker, waar ze zes jaar lang weten te overleven. Tot het ventilatiesysteem uitvalt en de twee naar buiten moeten, waar ze samen met een handvol andere jonge overlevers de draad weer proberen op te pikken. Spannend, mooi in beeld gebracht en uitstekend geacteerd, al bevat ‘The Rain’ weinig ingrediënten die de reeks echt boven andere postapocalyptische thrillers doen uitsteken.