'Andere tijden sport: Van het roze in het rood': reconstructie van de rampzaligste dag uit Erik Breukinks carrière

SPORT Twintig jaar eerder was er nochtans al een landgenoot geweest die heel lang op weg leek naar de eindoverwinning, maar Erik Breukink sneuvelde met de meet in zicht. De sluipmoordenaar heette de Campolongo, een berg in de Dolomieten en de laatste beklimming van de veertiende etappe. Aan de voet zat Breukink nog comfortabel in het roze, met een minuut voorsprong op Laurent Fignon. Voorbij de finish op de top, zes kilometer verder, was hij gezakt naar de vierde plaats in het klassement, op vijf minuten achter de Fransman. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen reconstrueert ‘Andere Tijden: Sport’ – de Nederlandse versie van ‘Belga Sport’ zo u wil – de rampzaligste dag uit Breukinks carrière.