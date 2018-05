'Reset': Wat gebeurt er wanneer een ziekte plots je leven gaat bepalen?

Wat gebeurt er wanneer een ziekte plots je leven gaat bepalen? Dat zien we vanaf deze week op Canvas in ‘Reset’, een zesdelige portrettenreeks over veerkracht, doorbijten en hopen op het beste. ‘Natuurlijk loopt het niet altijd goed af,’ geeft regisseur en bedenkster Sien Versteyhe toe. ‘Maar we willen toch een optimistische boodschap brengen.’