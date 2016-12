Melanie De Biasio «Betty is de ex-vrouw van Miles Davis, een fotomodel en een geweldige, rauwe zangeres. De laatste tijd staat haar plaat ‘They Say I’m Different’, uit ’74, hier vaak op: ‘stomend’ is nog de beste omschrijving.»

HUMO Je bent een jazzkenner. Tip eens een verborgen parel?

De Biasio «Dan denk ik aan Abbey Lincoln: haar ‘Abbey Is Blue’ uit 1959 is gewéldig. Al heb ik de laatste tijd wel vooral naar zuiver instrumentale muziek geluisterd, dus ik zal je er nog eentje cadeau doen: ‘Inventions and Dimensions’ van Herbie Hancock. Een plaat uit ’64, en voor mij zijn allerbeste: veel Afrikaanse invloeden, tonnen grooves, en een heel beperkte instrumentatie, maar tegelijk zóveel ritme... Hierop kan ik dansen!»