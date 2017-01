Pascal Arbez (Vitalic) «Mijn platencollectie bestaat uit van alles en nog wat. Zo luister ik de laatste tijd graag naar Agnes Obel. Raar genoeg heb ik veel meer folk dan techno in mijn kast; dat speel ik thuis toch zelden. Als ik zin heb in iets elektronisch, dan neig ik meer naar experimentele dingen, of naar disco.»

HUMO ‘Voyager’ refereert aan de kosmische space disco uit de jaren 80. Wat zijn dé te checken platen in dat genre?

Arbez «Eender wat van Giorgio Moroder, maar als ik iets moet kiezen: zijn soundtrack voor ‘Midnight Express’. Ik ben ook gek op italodisco: het nummer ‘Automatic Lover’ van Dee D. Jackson bijvoorbeeld. En als je ’t in de underground wilt zoeken, is er veel goeds gemaakt vlak voor de new wave populair werd. Punk met synthesizers, zoiets. Ik denk nu aan ‘Warm Leatherette’ van The Normal, of aan Fad Gadget.»