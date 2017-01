De wereld staat op zijn kop, maar voor Jonas Winterland is dat niet erg: als we de titel van zijn nieuwe plaat mogen geloven – een mooie, spaarzame collectie ontboezemingen onder een dekentje van pruttelende elektronica – is hij ‘Liever uit balans’. Op 27 januari (de dag van de release) hoort u méér, tot dan enkele Winterlandse luistertips.