U draait, wij vragen: Ronny Mosuse

Ronny Mosuse «Momenteel staat ‘Halfweg’ hier tien uur per dag op, omdat ik de plaat nog aan het mixen ben. Verder luister ik vooral met een professioneel oor naar muziek, om te weten hoe een bas klinkt, of hoe instrumenten op elkaar worden afgestemd – een vreemde misvorming (lacht). Ter ontspanning grijp ik steevast terug naar mijn playlist met klassieke muziek.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Mosuse «’t Is moeilijk om er ééntje uit de catalogus van The Beatles te lichten, maar ‘Rubber Soul’ zit perfect in elkaar.»