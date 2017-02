U draait, wij vragen: Tiny Legs Tim

Tiny Legs Tim «Recent ben ik in de ban geraakt van Afrikaanse blues. Een grote ontdekking in dat genre is ene Mdou Moctar met ‘Afelan’: een héél fijn plaatje dat ik de afgelopen maand al tientallen keren heb opgelegd.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Tim «Dat is een moeilijke vraag. Vraag je me om de beste plaat van Lightnin’ Hopkins of John Lee Hooker, oké dan, maar om al die dingen tegen elkaar af te wegen: dat gaat niet. Al die gasten hebben een eigen stem en een eigen identiteit.»