Jolien Roets «In mijn vrije tijd luister ik vooral naar nineties-r&b en naar hedendaagse urban: alles van Aaliyah tot Usher, en héél veel Drake.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Roets «Ik zal je er vier geven: ‘FutureSex/LoveSounds’ van Justin Timberlake, ‘The Writing’s on the Wall’ van Destiny’s Child, ‘Lemonade’ van Beyoncé en ‘Number Ones’ van Stevie Wonder, mijn all-time favourite artiest.»