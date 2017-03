U draait, wij vragen: Kyoko Baertsoen

Kyoko Baertsoen «Onlangs leren kennen en goed bevonden: de Antwerpse zanger Tamino, één van de winnaars van de jongste Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Ook prima: The National, met ‘Bloodbuzz Ohio’, en het nieuwe nummer van Arcade Fire, ‘I Give You Power’.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Baertsoen «‘The Lion and the Cobra’ van Sinéad O’Connor – wondermooie plaat. Voor mij is Sinéad de allerbeste zangeres. Zij heeft nooit meegelopen met de trends, en door haar ben ik zelf beginnen te zingen.»