Peter Revalk (stichtend lid) «‘Sound & Color’ van Alabama Shakes vind ik tegenwoordig super, en dan vooral dat ene nummer ‘Gimme All Your Love’: álles is daar goed aan, van zang tot sound. Verder heb ik, lang ná de rest van de wereld, ook Solange en Anderson .Paak ontdekt: spreekt me heel erg aan, lekker fris.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Revalk «Zo ontzettend lastig! Dat hangt toch af van het moment en van je stemming… Als ik nu even moet kiezen, doe dan maar ‘The Bossa Nova Albums’ van Stan Getz: niemand kent dat, denk ik, dus zo kan ik die platen toch even onder de aandacht brengen. Het is alleszins luistervriendelijke muziek: ik ben ermee opgegroeid en luister er nog altijd geregeld naar.