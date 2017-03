U draait, wij vragen - Ayco Duyster: 'Skrillex heeft mijn veto'

Ayco Duyster «De laatste tijd luister ik graag naar Cigarettes After Sex, een nieuw groepje dat aanleunt bij wat we destijds bij ‘Duyster’ brachten. Ik ben ook onder de indruk van het nieuwe nummer van alt-J én van ‘Semper Femina’ van Laura Marling. Vroeger was ik helemaal niet méé met haar; allicht omdat ze zo’n beetje in de slipstream van Mumford & Sons zat.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Duyster «Een hatelijke vraag (lacht). Ik zal kiezen voor een plaat die heel belangrijk is geweest voor mij als tiener, en die mijn blik heeft geopend voor veel nieuwe muziek: ‘Nothing’s Shocking’ van Jane’s Addiction.»