U draait, wij vragen: DAAU

Jeroen Stevens (drummer) «Veel te veel om op te noemen. Maar ik zit hier toevallig in Brussel en ik heb net een heel mooie plaat gekocht: eentje van Sven Libaek, een Australische componist van easy listening en soundtracks. Maar eigenlijk luister ik naar alles. En koop ik veel te veel (lacht).»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Stevens «‘Pet Sounds’ van The Beach Boys, mijn favoriete groep. Maar omdat iedereen die al kent, wil ik er nog een tweede meegeven: ‘Friends’. Oók van The Beach Boys, maar bijna niemand kent die, terwijl ze bijna even goed is.»