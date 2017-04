U draait, wij vragen: Jason Lytle

Jason Lytle «Ik luister eerlijk gezegd niet zoveel naar muziek. Ik wacht wél angstvallig op de nieuwe van de Zweedse groep Amason, want ik was helemaal verliefd op hun vorige, ‘Sky City’. Ik heb ook gehoord dat Blonde Redhead een nieuwe ep uit heeft: zou ik zeker moeten checken, want zij zijn mijn favoriete groep aller tijden.»

HUMO Wat is je favoriete plaat?

Lytle «‘A New World Record’ van Electric Light Orchestra uit 1976.»