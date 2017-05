U draait, wij vragen: Sean Dhondt

Sean Dhondt «Soms hoor ik een nummer op Spotify, waarna ik de plaat op bol.com bestel. Vaak vergeet ik dat ik dat heb gedaan: zo viel onlangs ‘Sonderlust’ van Kishi Bashi in de bus, een Japanse Amerikaan die dromerige elektropop, Muse-intro’s en Steely Dan-achtige nummers door elkaar mixt. Heel fris.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Dhondt «Mag ik er drie opnoemen? ‘Fly Like an Eagle’ van Steve Miller Band, vol geweldige, gevarieerde popsongs; ‘So’ van Peter Gabriel blijft een topper; en tot slot ‘Lanterns’ van Son Lux. Een vriend stuurde me één track door, ‘Lost It to Trying’, en dat was, tja… Daar lééf ik voor.»