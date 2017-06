U draait, wij vragen: Goe Vur In Den Otto

Pieter-Jan Symons (Pete da Bomber) «Mijn favoriete plaat van het moment is de nieuwe Millionaire: opnieuw heel psychedelisch en anders dan wat ze al gedaan hadden. Het zou live ook heel goed zijn.»

HUMO Favoriete plaat aller tijden?

Symons «‘Appetite for Destruction’ van Guns N’ Roses, daar hoef ik zelfs niet over na te denken. Het is de enige plaat die ik op élk moment van élke dag in élke gemoedstoestand aankan, en waar niet één minder nummer opstaat.»