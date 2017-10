U draait, wij vragen: Equal Idiots

Equal Idiots spuwen elkaar op het podium al eens in het gezicht. Hopelijk kan zanger Thibault Christiaensen die drang onderdrukken wanneer hij tegenover Erik Van Looy in ‘De slimste mens ter wereld’ zit. Tegenover ons is het alvast weer niet gelukt.

HUMO Waar luister je tegenwoordig naar?

Thibault Christiaensen «De laatste plaat van de Oh Sees, ‘Orc’, en de nieuwe van King Gizzard & The Lizard Wizard. Ook: de ep van de nieuwe Belgische groep Ero Guro!»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Christiaensen «Ik heb onlangs gezegd dat het Kempense punkgroepje The Crackups – ooit nog deelnemers van Humo’s Rock Rally, nota bene – mijn favoriete band aller tijden is, en als ik op mijn iTunes ga kijken naar de meest afgespeelde plaat, dan zal dat ook wel hun ‘Animals on Acid’ zijn.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je met je eigen geld kocht?

Christiaensen «Toen ik lang, lang geleden eens een vrij goed rapport had, mocht ik naar het cd-winkeltje in Hoogstraten, waar ik van mijn vader ‘Back to Bedlam’ van James Blunt kreeg, met ‘You’re Beautiful’ erop. Die muziek vind ik nu een beetje belachelijk, maar kijk.»

HUMO Wie wilde je vroeger worden?

Christiaensen «De eerste keer dat ik Jimi Hendrix zijn gitaar in brand zag steken, maakte wel indruk. Billie Joe Armstrong van Green Day vond ik ook cool, maar dan wel in de ‘Dookie’-periode, toen ze nog volop hun instrumenten kapotsloegen op het podium. En The Crackups, hè. Toen ik hen zag, dacht ik: ‘Dat wil ik ook doen.’»

HUMO Wat zijn de beste zaterdagavond- en zondagochtendplaten?

Christiaensen «Als ik stevig wil gaan dansen, zet ik ‘Speaking in Tongues’ van Talking Heads op, of iets van de Black Lips. En de ideale zondagochtendplaat is zonder twijfel ‘Loaded’ van The Velvet Underground.»