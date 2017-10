U draait, wij vragen: Falling Man

HUMO Welke plaat legt u tegenwoordig het vaakst op?

Paul Vandevelde (gitaar) «Niemand gelooft me, maar ik luister zowat elke dag naar ‘Low’ van David Bowie. En altijd met dezelfde verwondering als de eerste keer, en met hetzelfde gespleten gevoel van ‘alles komt goed / alles gaat naar de verdoemenis’.»

HUMO Welke muzikant wilde u vroeger worden?

Sven De Potter (drums) «Als 20-jarige dweepte ik met Chet Baker, zowel met zijn muziek als met zijn stijl. Ik speelde toen drums bij The Nothing Bastards (eerste groep van Gabriel Ríos, red.), en onze kleren leken uit een catalogus voor senioren te komen.»

HUMO Wat was de eerste plaat die u ooit hebt gekocht?

Sander Van den Broecke (stem) «‘Sheik Yerbouti’ van Frank Zappa. Ik was 13 en twee oudere jongens op school hadden zijn naam op hun boekentas geschreven. Toen ik die gasten vertelde dat ik hem fantastisch vond, zei een vriend van hen: ‘Captain Beefheart is nog veel beter.’ Ik ben die drie eeuwig dankbaar.»

HUMO Wat is uw favoriete plaat aller tijden?

Lode Sileghem (gitaar) «‘Sister’ van Sonic Youth en ‘Pink Flag’ van Wire. De songs op ‘Pink Flag’ zijn raar en complex, maar toch van een kinderlijke eenvoud. En ‘Sister’ is een knap staaltje van de tandem Thurston Moore en Lee Ranaldo. Ik hou het meest van bands met twee gitaristen – zoals Falling Man.»

HUMO Wat is uw favoriete zondagochtendplaat?

Van den Broecke «‘On the Way to the Peak of Normal’ van de onlangs overleden Holger Czukay, de bassist van CAN. Opwindende easy listening voor mensen met rare oren.»