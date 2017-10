U draait wij vragen: Lander Gyselinck van STUFF.

Lander Gyselinck «Tegenwoordig draai ik vaak ‘Luke Vibert Presents UK Garave Vol. 1’. Ik hou wel van beats omdat ik zelf graag dans en als drummer veel met ritme bezig ben. Daarnaast draai ik ook obscuurdere dingen als Ohbliv, een jonge Amerikaanse muzikant die heel J Dilla-achtige elektro brengt.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Gyselinck «Ik heb er twee. De ene is ‘Filles de Kilimanjaro’ van Miles Davis. Die is beter dan ‘Bitches Brew’, omdat hij nog zijn weg zoekt in de jazz fusion. Dat aftasten en experimenteren spreekt mij als muzikant enorm aan. De andere favoriet is ‘93 Million Miles’ van Africa HiTech, het project van de Engelse muzikanten Mark Pritchard en Steve Spacek. Het is een groeiplaat: ik werd er niet meteen door omvergeblazen, maar toch bleef ik ernaar teruggrijpen. En plots drong het tot me door hoe geniaal hun ritmes en melodieën zijn.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Gyselinck «‘Check Your Head’ van de Beastie Boys. Als 8-jarige heb ik die kapotgespeeld. De funk, de samples en vooral de drumbreaks vond ik zo cool. Dat ik toen zelf al drumde, zal er wel iets mee te maken gehad hebben.»

HUMO Wat zijn de beste zaterdagavond- en zondagochtendplaten?

Gyselinck «De laatste tijd zing ik luidkeels mee met The Whispers, een Amerikaanse r&b-groep die tijdens de jaren 70 en 80 vooral in de VS best veel hits scoorde. Ondanks hun commerciële succes hebben ze nooit de erkenning gekregen die ze verdienen. Jammer, want ik vind ze even goed als Prince. Wakker worden doe ik het liefst met ‘Music for Airports’ van Brian Eno, wegens de zonnige, positieve sfeer. En het is ambient, je hoeft er niet naar te luisteren als je geen zin hebt (lacht).»