Hanne Torfs «‘Zaba’ van Glass Animals. Unieke muziek: heel sexy en donker, met een natuurlijke, organische vibe. Voor mij is het ook inspirerend hoe vernuftig Glass Animals gebruikmaken van elektronica.»

HUMO Wat draai je op zaterdagavond het liefst?

Torfs «Ligt eraan of ik van plan ben om uit te gaan dan wel onder een dekentje in de zetel te gaan liggen. In het eerste geval: ‘Days Are Gone’ van Haim, omdat ik er instant zin van krijg om te dansen. En in het tweede geval: ‘Trouble Will Find Me’ van The National, een erg troostende plaat. Grijsgedraaid, voor zover dat online kan.»