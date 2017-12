U draait, wij vragen: Wally

HUMO Waar luister je tegenwoordig naar?

Wally «‘Zolangmogelijk’ van Brihang stond hier afgelopen weekend nog op: héél eerlijke muziek, er kleeft niks pretentie aan. Maar ik ben vooral fan van ‘Porta Bohemica’ van Trixie Whitley. Ik heb haar vorig jaar live gezien in De Roma en dat was super.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Wally «‘In utero’, omdat dat veruit de beste Nirvana-plaat is.»

HUMO En omdat Nirvana dus de beste groep aller tijden is?

Wally (lacht) «Eigenlijk wel. Het héle plaatje klopt.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je zelf kocht?

Wally «Een cassettetje van The Radios, maar ik weet begot niet meer welk. Toen ik 7 of 8 jaar was, heb ik hen gezien op de laatste editie van het Boechout Pop-festival: mijn eerste kennismaking met livemuziek! Ik was daar zo van onder de indruk dat ik hun muziek meteen wilde hebben.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Wally «Een kruising tussen Jimi Hendrix en Kurt Cobain had ik wel zien zitten.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Wally (met uitgestreken gezicht) «Vooral pogingen tot opera.»

HUMO En hoe klinkt dat dan?

Wally «Niet zo goed (lacht). Anders zou ik me daar graag in verdiepen.»

HUMO Wat zijn de beste zaterdagavond- en zondagochtendplaten?

Wally «Als ik een goeie feestplaat moet kiezen, dan mag dat om het even wat van Flume zijn. En als ik om elf uur ’s ochtends iets opzet voor bij de pistoletjes, dan is dat vaak oude blues en jazz. Namen? B.B. King en Ella Fitzgerald. Voilà!»