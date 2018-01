U draait, wij vragen: Lady Linn

Lady Linn mag deze week niet alleen in het onvolprezen ‘Winteruur’ opdraven, maar ook in de zo mogelijk nog onvolprezenere Humo. Van een double whammy gesproken!

HUMO Waar luister je op dit moment het meest naar?

Lady Linn «Ik zal je zeggen wat ik de laatste tijd heb opgezocht op Shazam: ‘No Way’ van Coely, ‘La loi de Murphy’ van Angèle en ‘Fairground’ van Simply Red. In mijn herinnering stond dat laatste nummer altijd op wanneer mijn mama me met de auto kwam ophalen van de muziekschool. Als ik het nu hoor, krijg ik steevast een warm gevoel.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Lady Linn «Dat moet iets van Prince zijn, maar wat? ‘Purple Rain’ is alleszins geweldig, maar ik vind ‘Prince’ minstens even fantastisch: die waar ‘I Wanna Be Your Lover’ op staat. Hij was zo jong toen, en hij groovede al zo goed.»

HUMO Wat is je favoriete plaat voor zaterdagavond?

Lady Linn «‘Rockstar’ van Post Malone. Niet vanwege de tekst, voor alle duidelijkheid: die is een beetje oppervlakkig en seksistisch. Maar ’t kan me eigenlijk niet schelen – met een brave tekst zou het ook niet zo’n geweldig opzwepend nummer zijn.»

HUMO En voor zondagochtend?

Lady Linn «De plaat weet ik niet, de artiest wel: Solange. Haar zus maakt muziek om op te dansen, zij maakt chillmuziek. En ook de debuutplaat van Soft Hair draai ik grijs op zondagochtenden: zo goed dat ik wou dat ik ze zelf gemaakt had.»

HUMO Wat is je muzikale guilty pleasure?

Lady Linn «Ik kom er recht voor uit dat ik sommige nummers van Marco Borsato graag hoor. Vooral dan ‘Waarom nou jij’: een ongelooflijk blètnummer, maar je hoort gewoon dat hij het méént. Het kan me geen bal schelen dat sommige mensen dat raar vinden: muziek is muziek, en als het je raakt, dan raakt het je.»