U draait wij vragen: Douglas Firs

België heeft hij nu wel overtuigd, dus is het tijd voor Douglas Firs om zijn vleugels uit te slaan. Geen slecht idee om te beginnen op Eurosonic, waar de verzamelde Europese rockpers rondloopt: Gertjan Van Hellemont zakt straks dus af naar Groningen, en dan mag er wel wat muziek op in het busje.

Gertjan Van Hellemont «Momenteel luister ik vooral naar dingen die ik uit de eindejaarslijstjes van 2017 heb gehaald. John Moreland vind ik erg goed: ’t is een dikke kerel met een mooie stem, ergens tussen Townes Van Zandt en The Tallest Man On Earth.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Van Hellemont «Moeilijk: stel me die vraag ’s ochtends en ’s avonds zal het antwoord al veranderd zijn. Maar goed: ‘Sky Blue Sky’ van Wilco dan maar. Van bij opener ‘Either Way’ weet je dat je drie kwartier lang gebeiteld zit. Het gevoel dat ik de eerste keer had, dat alles oké is en dat ik even mag verdwijnen in de muziek, heb ik nog elke keer opnieuw.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit kocht?

Van Hellemont «‘Californication’ van de Red Hot Chili Peppers. Ik zie me thuis nog zitten op de grond, met het cd-boekje voor me.»

HUMO Welke muzikant wilde je ooit worden?

Van Hellemont «Eric Clapton. Zijn ‘Tears in Heaven’ en ‘Hey Hey’ zijn de eerste nummers die ik op gitaar leerde spelen.»

HUMO Wat zijn de perfecte zaterdagavond- en zondagochtendplaten?

Van Hellemont «‘Outside the Simian Flock’ van Millionaire werkt perfect op een zaterdagavond. En op zondagochtend is het altijd fijn opstaan met ‘Soul Journey’ van Gillian Welch. Alles aan die plaat is fluweelzacht, je krijgt er het gevoel van dat je alle tijd van de wereld hebt. Zo hoef je je niet schuldig te voelen als je pas om half twaalf aan het ontbijt zit.»