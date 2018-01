U draait, wij vragen: Patricia Vanneste (Oko Yono en Balthazar)

Balthazar zit nog altijd in de diepvries maar de leden van de groep zitten niet stil. Violiste Patricia Vanneste speelt dit weekend met haar eigen Oko Yono op Kraakpand in de Gentse Handelsbeurs.

Humo Vind je tussendoor nog tijd om naar muziek te luisteren, en wat ligt er dan op?

Patricia Vanneste «Ik ben een fan van neoklassieke muziek. Max Richter, Nils Frahm, A Winged Victory For The Sullen... Dat past op elk moment van de dag. Misschien omdat hun muziek me rust geeft, wat ik wel kan gebruiken in de drukte van veel optreden. Als ik een hele dag tussen versterkers heb gestaan, zoek ik de stilte op, of deze muziek.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Vanneste «‘7Fingers’ van Nils Frahm, een plaat die hij gemaakt heeft met celliste Anne Müller. Toen ik die voor het eerst hoorde, was ik zo jaloers. Het is ook een grote inspiratiebron. Of je dat aan de volgende Balthazar zal horen? Wie weet!»

HUMO Wat is de eerste plaat die je kocht?

Vanneste «Het singletje ‘Freestyler’ van de Bomfunk MC’s. Ik weet niet hoe oud ik was, maar ik was er nogal fan van. Als je daar nu op terugkijkt: schaamtelijk (lacht).»

HUMO Welke muzikant wilde je ooit worden?

Vanneste «Ik had niet echt muzikale idolen. Ik heb zelfs heel lang getwijfeld of ik wel verder viool zou studeren. Ik speel dat instrument niet door één of ander idool, maar omdat het voor mij vooral een middel is om mezelf uit te drukken zonder woorden.»

HUMO Wat zijn de perfecte zaterdagavond- en zondagochtendplaten?

Vanneste «Op zondagochtend mag het klassiek zijn, Debussy of zo. Op zaterdagavond durf ik Moderat op te leggen, vooral hun tweede. Die muziek ligt in dezelfde lijn als neoklassiek, elektronischer, maar even trippy. En het is uptempo genoeg om er een fijne zaterdagavond van te maken (lachje).»

Oko Yono speelt zaterdag 27 januari op Kraakhand, in de Gentse Handelsbeurs.