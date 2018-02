U draait, wij vragen: Adriaan Van den Hoof

HUMO Wat is de beste plaat aller tijden?

Adriaan Van den Hoof «Dat zijn er twee: ‘Songs in the Key of Life’ van Stevie Wonder en het debuut van A Tribe Called Quest, ‘People’s Instinctive Travels and the Paths of Rhythm’ – ik zet ’m nog iedere week op. Onlangs heb ik de deluxe-versie in huis gehaald: ik zit gebeiteld voor de volgende dertig jaar.»

HUMO Wat is je favoriete zaterdagavondplaat?