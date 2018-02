U draait, wij vragen: Frank Vander linden

Frank Vander linden «Ik zit in een Dylan-periode, vorige week was mijn favoriete plaat aller tijden ‘Time Out of Mind’, deze week ‘Love and Theft’. Al mag het van mij evengoed ‘14 Songs’ van Paul Westerberg zijn – ik sta hier toevallig voor mijn platenkast ter hoogte van de W.»

HUMO Waar luister je tegenwoordig nog zoal naar?

Vander linden «In mijn zoektocht naar sfeervolle, ‘handgemaakte’ indiefolk voor de achtergrondmuziekjes van ‘Dagelijkse kost’ ben ik ooit op Kevin Morby gestoten, een singer-songwriter die niet als een singer-songwriter klinkt – er zit iets Velvet Underground-achtigs in, iets donkers ook. Zeer de moeite.»