Echo Beatty: 'Girl power!'

Annelies Van Dinter «Wat heb ik deze week vooral opgezet? ‘The Bootleg Series’ van Bob Dylan, en in de auto ligt de cd ‘In Rainbows’ van Radiohead. Mijn mooiste recente ontdekking is ‘Party’ van Aldous Harding.»

HUMO Heb jij een beste plaat aller tijden?

Van Dinter «Nee, want er zijn véél beste platen aller tijden, telkens om een andere reden. De mijne zou een zelf samengestelde compilatie van platen uit mijn top 10 zijn: een beetje ‘In Rainbows’, ‘Blood on the Tracks’ van Dylan, ‘Uh Huh Her’ van PJ Harvey, ‘Bubblegum’ van Mark Lanegan. ‘Pink Moon’ van Nick Drake, ‘Third’ van Portishead en véél meer.»