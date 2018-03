HUMO Wat ligt er vaak op bij je thuis?

Laura Groeseneken «Vooral triphop. Zero 7, Goldfrapp, Lamb… Ik ben blijven hangen in de jaren 90, vrees ik. Ik hou ook van die ijle stemmen op hiphopdrums en synths. Doe er nog violen bij, en het is helemaal af. De Portishead-vibe, zeg maar. Die vind ik tijdloos.»