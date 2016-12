Word een clichékiller, word journalist (filmpje)

Journalistieke ambities? Licht geïntoxiceerd en rammend op onze aftandse typemachine roepen we op om de gouden raad van (yd) in bijhorend filmpje op te volgen, maar vooral om deel te nemen aan 'de Clichékillers'-wedstrijd. Om het te maken in de journalistieke wereld en/of een reisje naar Londen te winnen. Want als u die ambities ooit waarmaakt, zult u tijd noch middelen hebben om te genieten van citytripjes.