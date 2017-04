Win een duoticket voor de AB luistersessie 'The Velvet Underground & Nico'

Vanaf 20 april kunt u op regelmatige basis de favoriete gouden platen van de TTT-redactie beleven in een nostalgische AB-luistersessie in Huis 23. Elke schijf wordt ingeleid door een Humo-journalist, al is de eerste sessie al meteen een uitzondering op die regel. We starten namelijk met 'The Velvet Underground & Nico', becommentarieerd door Kurt Overbergh, artistiek directeur van de AB. Hij brengt volgende week in HUMO ook een exclusief interview met Norman Dolph, de echte producer van de plaat.