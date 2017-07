Win tickets voor Goat en Brutus op OLT Rivierenhof

Waarom u zou deelnemen? Nou, we stuurden Onze Man ooit naar Goat op Pukkelpop en dit is waar hij mee terugkwam:

"Goat is een ervaring waarvoor - vijf jaar gestudeerd om een tekstje te kunnen schrijven - geen woorden bestaan om alles preciés te kunnen vatten; daar is het veel te vluchtig voor. We herinneren ons wel nog dat we zeventigplussers in bloot bovenlijf hebben zien dansen. En uitzinnige tieners."

Zegt niet héél veel, maar wel meer dan genoeg. Bovendien worden de Zweden van Goat voorafgegaan doo Brutus, het Leuvense powerrocktrio dat met Stefanie Mannaerts zowaar een zingende drumster in de gelederen heeft – zeldzaam in de muziekwereld.

Neem deel voor 1 augustus en misschien is het wel in uw oor dat Stefanie komt roepen.