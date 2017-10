Bert Ostyn en zijn kompanen hebben een zesde plaat op de wereld gezet en u kan aanwezig zijn op de babyshower. Absynthe Minded speelt op woensdag 11 oktober een exclusieve showcase op een boot in Gent waar slechts 50 gelukkigen aan boord mogen gaan. Wij geven 5 duotickets weg waarvoor enkel een correct antwoord op de wedstrijdvraag vereist is. Een show op een met talent volgestouwen boot, het is eens wat anders dezer dagen.