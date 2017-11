Us By Night: kom, beleef en win een gratis tattoo!

Een festival waarin het nachtdier in u zich kan laven aan creatieve workshops, inspirerende lezingen én de betere cocktail- en foodtrucks, dat is voor het tweede jaar op rij Us By Night! Meer nog: doe mee aan onze wedstrijd en win een gratis tattoo , ontworpen en gezet door Brabo's hand, misschien wel de befaamdste tattooshop van Antwerpen.

Het driedaagse festival palmt van 23 tot 25 november de Parkloods van het Antwerpse Park Spoor Noord met meer dan 60 internationale gasten. U kunt zich sponsgewijs laten vollopen met kennis over design en conceptuele kunst, met elektronische beats of simpelweg met de betere negroni. Als u de creatieve duizendpoot (bwurgh...) in u wilt botvieren mag u alvast in die duizend handjes beginnen wrijven van contement want u kunt namelijk zélf aan de slag in diverse workshops waar experten in 4D, After Effects, fotografie en allerhande vormen van grafisch design een tip van hun professionele sluier lichten.

Of u kunt met gemak enkele uren over de Nightmarket - vlooienmarkt, spelletjeshal en foodtruckfestival ineen - flaneren zonder u een moment te vervelen. En als u daar dan toch bent, waarom zou u geen GRATIS tattoo laten zetten door de mannen van Brabo’s hand, de tattoo shop van Tomas Redrey en Tobias Debruyn. De tattoo, ter grootte van een handpalm, zal gekozen kunnen worden uit een boek die de artiest zal aanbieden. Een duoticket voor het event is uiteraard voorzien voor de winnaar.

Meer info over het festival vind u hier!

Beantwoord onderstaande wedstrijdvraag en misschien gaat u wel aan de haal met een unieke tatoeage!