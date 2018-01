Win een snowboard én een dagje sneeuwpret in Ice Mountain

Hoera, cadeautjes! Humo slaat de handen in elkaar met DC, Monster Energy en Ice Mountain om onze trouwe volgertjes te belonen voor hun loyaliteit. Daarom geven we onderstaande prijzen met de glimlach weg. Wat u daarvoor moet doen? Onderstaande wedstrijdvraag correct invullen, en afwachten of u bij de gelukkigen zit!