Dat ze in Westeros niet vies zijn van een potje viezen met de familie, hoeven we u als trouwe ‘Game of Thrones’-fan waarschijnlijk niet meer te vertellen. Erg verbazingwekkend is het dan ook niet dat de familiebanden daardoor wel heel ingewikkeld worden. Dat er niet meer genetische mutaties optreden dan een enkele dwerg, is dan weer wel best verwonderlijk.