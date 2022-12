De eerste woorden en nog eens het beste programma: ‘Ter plekke verzonnen’

De eerste woorden: Ivo Belet

Niet de toenmalige CEO Bert De Graeve, niet de bedenkers van de naam of de ontwerpers van het logo, zelfs niet good old Adolf Hitler: de nauwelijks te overschatten eer om op 1 december 1997, om 20 uur stipt, de kijkers van het gloednieuwe Canvas te verwelkomen, viel te beurt aan journaalanker Ivo Belet. Hij hield het sober, zoals het een journalist van de nieuwsdienst betaamt: ‘Goedenavond en welkom bij Canvas. Gisteren nog TV2, maar met ingang van vandaag Canvas. Het is nog even wennen, ook voor ons.’ Tiens, voor de nieuwsdienst veranderde er toch weinig tot niets?

IVO BELET «Klopt: in wezen was Canvas dezelfde zender als TV2, maar dan met een nieuwe naam en een nieuw logo. Maar de lancering van Canvas hangt voor mij samen met de enorme boost die de openbare omroep halfweg de jaren 90 heeft gekregen, toen ze overeind krabbelde uit de put waar ze na de lancering van VTM in was beland. De sfeer was erg prettig in die dagen: er kon en mocht veel. En Canvas heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.»

HUMO Dankzij de ‘25 jaar Canvas’-quiz weet ik nu dat jij het was die de kijkers destijds welkom heette.

BELET «Ik was dat zelf vergeten. Phara de Aguirre heeft me een tijdje geleden gebeld om te vragen of ik mee wilde doen met die quiz als lid van het team Duiding, maar het paste niet in mijn agenda. Het programma zelf moet ik trouwens nog inhalen, al heb ik op de avond van uitzending wel van Jan en alleman berichtjes gekregen. Dus wees gerust: inmiddels ben ik me zéér bewust van mijn plek in de geschiedenis (lacht).»

Beste programma [2]: ‘In de gloria’

Zelfs bij heruitzendingen roemde Onze Man ‘In de gloria’ als beste Belgische tv-programma aller tijden. Twintig jaar later kan Sien ‘In mijn poep’ Eggers dat alleen maar beamen.

SIEN EGGERS «Ik kan nog écht van zulke complimenten genieten. Ze komen nu vaak van jongeren, terwijl zij die afleveringen nooit op tv hebben gezien. Ik heb mensen van alle leeftijden zien kijken en elke zin horen uitroepen nog voor ze op tv kwam, absurd! Jan Eelen was de pionier van de humor van bij ons.»

HUMO De setting was ook oer-Vlaams.

EGGERS «Een decor hadden we niet, we filmden bij mensen thuis en dat maakte de herkenbaarheid zo groot. Vaak nodigden de bewoners vrienden en familie uit omdat de televisie langskwam, en ze mochten allemaal meespelen. In het ‘Hallo televisie’-fragment waarin Tom Van Dyck in de koffer van mijn man neust en condooms vindt, zit zo’n familie in de zetel. Ze wist niet wat er zou gebeuren, maar speelde gewoon mee.»

HUMO Klopt het dat jullie veel vrijheid kregen?

EGGERS «Absoluut! Jan schetste kort de situatie en we wisten wel ongeveer waar we naartoe moesten, maar de teksten improviseerden we zelf. Pas voor ‘Het eiland’ begon Jan dialogen uit te schrijven. Tania Van der Sanden klaagde tegen hem dat ze haar tekst uit het hoofd moest leren: ‘Bij ‘In de gloria’ moest dat nooit!’»

HUMO In ‘25 jaar Canvas’ genoot jullie team zichtbaar van elkaars aanwezigheid.

EGGERS «Ik kan helemaal niet quizzen, maar zo zag ik iedereen nog eens. Dat was overigens een fantastische avond.

»We kunnen altijd op elkaar rekenen. Als ik onzeker ben over een theatervoorstelling, bel ik Jan en dan komt hij meteen te hulp. Hij is een cadeau in mijn leven!»

