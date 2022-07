10-jarig meisje moet naar andere staat voor abortus na verkrachting

De beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het recht op abortus te schrappen is nog geen twee weken oud, maar nu al worden de schokkende gevolgen pijnlijk duidelijk. Een 10-jarig meisje uit Ohio dat het slachtoffer werd van verkrachting en zes weken zwanger was, kwam in haar eigen staat niet in aanmerking voor abortus. Hiervoor moest ze naar Indiana reizen.

In de staat Ohio is abortus voortaan verboden vanaf zes weken zwangerschap. In Indiana is er voorlopig niets veranderd, maar de verwachting is dat abortus er later deze maand verboden of beperkt wordt. In de tussentijd krijgen klinieken in de staat te maken met een sterke toename van het aantal aanvragen van mensen uit naburige staten.

‘Het is moeilijk voor te stellen dat we over een paar weken niet meer in staat zullen zijn om deze zorg te verlenen’, zegt gynaecoloog Caitlin Bernard in de Britse krant The Guardian.

Prominente tegenstanders van het recht op abortus vinden maar moeilijk een evenwicht tussen het verdedigen van het abortusverbod en de rechten van vrouwen en meisjes. Republikeins gouverneur Kristi Noem van South Dakota, die genoemd wordt als mogelijke running mate van Donald Trump in 2024, was zondag te gast in het CNN-programma State of the Union. Volgens Noem is het ‘ongelooflijk dat niemand praat over het perverse, afschuwelijke en gestoorde individu dat een 10-jarige verkrachtte’.

Ook in South Dakota is abortus nu strafbaar, ‘tenzij er een redelijk medisch oordeel is dat abortus noodzakelijk is om het leven van de zwangere vrouw te beschermen’. Gevallen van incest en verkrachting vormen hierop geen uitzondering.

CNN-presentatrice Dana Bash vroeg Noem of het wel redelijk is dat een 10-jarig verkrachtingsslachtoffer de staatsgrens moest oversteken voor een legale abortus. Noem draaide om de hete brij heen door te zeggen dat verkrachting van kinderen ‘een kwestie is die het Hooggerechtshof ook heeft gewogen’ en dat het publiek ‘de zieke individuen die dit doen zou moeten aanpakken’.

Op de vraag of zij zou proberen de wet te veranderen indien een vergelijkbare zaak zich in haar staat zou voordoen, antwoordde ze: ‘Ik geloof niet dat een tragische situatie moet worden bestendigd door een andere tragedie.’

Had het meisje de baby dan moeten krijgen? ‘Elk leven is kostbaar. Deze tragedie is afschuwelijk. Maar de wet in South Dakota stelt dat abortus illegaal is, behalve om het leven van de moeder te redden.’ Noem sluit echter wel niet uit dat abortus bij een 10-jarige beschouwd zou kunnen worden als het beschermen van het leven van de moeder. ‘In die situatie zullen de arts en de familie de beslissingen nemen’, klonk het.

