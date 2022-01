10 x Bescherm uw privacy: ‘Als je iets liket, gaan supercomputers een potje schaak spelen met je brein. Dat verlies je altijd’

Vandaag, 28 januari, is het de Europese Dag van de Privacy.

1. Defensie gebruikt Chinese ‘big brother’-camera’s. ‘We mogen er zeker van zijn dat China meekijkt en luistert in ons land’

De Belgische Defensie gebruikt camera’s van de Chinese merken Hikvision en Dahua. Beide firma’s zijn volgens mensenrechtenorganisaties nauw betrokken bij het surveilleren van de Oeigoeren, de onderdrukte moslimminderheid in China, en er wordt gevreesd voor spionage. Humo legde twee weken geleden al bloot dat de apparaten overal in ons land meekijken: in politiecommissariaten, supermarkten, scholen, asielcentra en gebouwen van de federale én Vlaamse overheid. Uit nieuwe informatie blijkt bovendien dat de federale overheid niet weet hoeveel Chinese camera’s het heeft, laat staan waar ze hangen. (...)

2. Nog nooit vielen zoveel mensen te prooi aan phishing: ‘De dieven wandelden door centrum Antwerpen en shopten voor meer dan 8.000 euro’

2021 was het jaar van phishing: nooit eerder werden zoveel mensen het slachtoffer van onlinediefstallen, en nooit eerder werden ze op zo’n gesofisticeerde manier in de luren gelegd. Ontelbare slachtoffers wier bankrekening werd geplunderd, blijven achteraf in de kou staan. Banken sturen hen wandelen en het gerecht heeft simpelweg te weinig middelen om alles te onderzoeken. ‘Het is zó makkelijk geworden: snel even 100.000 euro verdienen, denken jongeren.’ (...)

3. Liesbet Stevens: ‘Naaktbeelden van anderen verspreiden, zoals in de zaak-Eveline, is seksueel geweld’

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt zich burgerlijke partij in de zaak-‘Eveline’, rond het valse profiel waarmee een man intieme beelden van BV’s misbruikte. Adjunct-directeur Liesbet Stevens vertelt waarom we het onderwerp ernstig moeten nemen: ‘Er wordt nog te lacherig over gedaan.’ (...)

4. Deze ex-werknemer van Facebook klapt uit de biecht: ‘Die beelden krijg je nooit meer uit je hoofd gewist’

Facebook heeft er altijd angstvallig over gewaakt dat de buitenwereld onwetend bleef over hoe het bedrijf precies werkt, maar na het Cambridge Analytica-schandaal doen steeds meer ex-werknemers een boekje open over ’s werelds populairste sociale platform. Eén van hen is de Nederlander Sjarrel de Charon, die zich om den brode acht maanden liet overspoelen door gruwelijke teksten en beelden. Over zijn ervaringen schreef hij ‘De achterkant van Facebook’, een ontluisterende blik in de beerput van Mark Zuckerberg. ‘Er zijn mensen die extreem geweld en de dood van anderen fantástisch vinden.’ (...)

5. Hoe Facebook en co je gedrag sturen: ‘Als je iets liket, gaan supercomputers een potje schaak spelen met je brein. Dat verlies je altijd’

We liken, sharen, scrollen en swipen met z’n allen vrolijk door het leven. Dat Silicon Valley een pak geld verdient aan de persoonlijke data die we op die manier gretig afstaan, weten we ondertussen wel. Maar er is meer aan de hand: in de Netflix-documentaire ‘The Social Dilemma’ trekken klokkenluiders uit de industrie aan de alarmbel. ‘Tech en drugs zijn de enige industrieën ter wereld die naar hun klanten verwijzen als ‘gebruikers’.’ (...)

6. Vijf redenen waarom u beter even kunt nadenken voor u TikTok downloadt

TikTok overschreed vorig jaar van de kaap van 3 miljard downloads. Bij de jeugd is de videoapp vandaag hét sociale medium bij uitstek: u zag wellicht al koters dansjes doen voor hun telefoon of rondlopen in een TikTok-shirt — verkrijgbaar op elke lokale markt. Maar is de applicatie wel zo onschuldig? Vijf redenen waarom u beter even kunt nadenken voor u TikTok downloadt. (...)

7. Horen, zien en doorverkopen: wat Facebook allemaal van u weet

Toen ik enkele weken geleden plots hevige rugpijn kreeg, vond ik niet dat ik mijn 724 Facebookvrienden daarmee moest lastigvallen. Toch kreeg ik een paar dagen later goed nieuws op mijn tijdlijn: ‘Tien manieren om uw rugpijn te verlichten!’ Excuseer? Hoe werkt die voodoo? (...)

8. Digitale detox: hoe zeven dagen zonder smartphone ons gelukkiger kunnen maken

Voelt u zich ook weleens gegijzeld door uw smartphone? Of sterker nog: bent u deze inleiding aan het lezen terwijl u één oog op het kleine scherm houdt? Dan zou u misschien gelukkiger, meer ontspannen én creatiever kunnen worden door een weekje digitale geheelonthouding. (...)

9. Banken ontwijken wettelijke verplichting om phishing te vergoeden: ‘Ze laten hun klanten gewoon bestelen’

KBC is in twee rechtszaken veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 32.000 euro aan klanten die slachtoffer geworden zijn van online oplichters. Hoewel banken dat sinds 2018 wettelijk verplicht zijn, blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws dat ze die verantwoordelijkheid steeds vaker proberen te omzeilen. Dat terwijl het aantal gevallen van phishing de laatste jaren exponentieel stijgt, zeker sinds de coronacrisis. (...)

10. Google ziet mij, hier vloekt men niet: de macht van Silicon Valley

Het is een immense boete: 4,34 miljard euro moest Google betalen In 2018. Opgelegd door de Europese Commissie, vanwege misbruik van de dominante marktpositie van besturingssysteem Android. Maar Google is zo ontzettend rijk – het moederbedrijf van de internetreus heeft 88 miljard in kas – dat je je afvraagt of zo’n boete wel iets uithaalt. (...)

