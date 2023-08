‘Alles wat China succesvol maakte, werd de jongste jaren teruggeschroefd.’ Econoom Koen Schoors over de grote crisis van China

Het gaat niet goed in China. Hoe diep is de crisis, en wat betekent dat voor de rest van de wereld? Econoom Koen Schoors geeft tekst en uitleg. Ook over de impact van de oorlog in Rusland en het debat over huismoeders in België. ‘Werken is geen plicht.’

‘China is veertig jaar een succesverhaal geweest’, zegt econoom Koen Schoors (UGent). ‘Deng Xiaoping heeft eind jaren 70 de zaadjes geplant. Dankzij goedkope arbeid kon China veel exporteren, er kwam een landbouwhervorming, de rol van de staat in de economie werd verminderd en de lokale overheden kregen meer ruimte. Maar alles wat China succesvol maakte, werd de jongste jaren teruggedraaid. Wat het land nu doormaakt, borrelt al een tijd. Een paar dingen spelen mee. De harde aanpak van de covidcrisis werkt nog door. Chinezen zijn het vertrouwen verloren, mee door de groeiende werkloosheid en de vastgoedcrisis. Ze consumeren minder, waardoor de kleinhandel lijdt. Buitenlandse investeringen vallen terug, omdat men China als te riskant beschouwt. Er zijn Chinese bedrijven die hun buitenlandse schulden niet meer kunnen terugbetalen, en de wisselkoers van de yuan is aan het wegzakken, net zoals die van de roebel in Rusland.’

- Vastgoedreuzen zoals Evergrande, dat in de VS bescherming wil tegen schuldeisers, dreigen failliet te gaan.

SCHOORS «Er zitten nog twee bedrijven in dat schuitje. In China zelf is vastgoed een manier voor lokale overheden om zichzelf te financieren: ze verhuren gronden op lange termijn. Een grote bron van inkomsten die wegvalt. Je ziet nu spooksteden vol lege flatgebouwen. Dat komt mee door ontgroening en het mannenoverschot: vroeger mochten Chinezen niet meer dan één kind krijgen, nu willen ze niet meer. Door culturele preferenties leidde het één-kind-beleid tot een overschot aan mannen, die op de huwelijksmarkt maar een kans maken als ze een deftige flat hebben. Een deel van de vastgoedbubbel wordt gedreven door competitie tussen mannen.»

- De jeugdwerkloosheid is ook groot.

SCHOORS «Boven de 20 procent. Zo hoog dat de overheid er niet meer over communiceert. Dat zijn tientallen miljoenen jongeren zonder werk. Jongeren haken ook zelf af. Een beetje zoals dat hier in de jaren 70 gebeurde. China is erin geslaagd om te groeien door export, maar groeien door consumptie - wat nu zou moeten gebeuren - lukt nu steeds moeilijker. Xi Jinping verstevigt de greep van overheid en staatsbedrijven opnieuw, en schroeft vrijheden terug. Chinese jongeren zijn compleet gedemotiveerd. Hun ouders kenden dat niet.»

- Wijst dat erop dat de Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama misschien toch gelijk had toen hij in 1989 schreef dat een democratie met vrije markt het beste model is.

SCHOORS «Op korte termijn leek Fukuyama ongelijk te krijgen, maar je moet zulke voorspellingen op lange termijn bekijken. Dan blijkt dat democratie en vrijheid de beste omstandigheden zijn. Ik hoor hier ook soms pleiten voor een technocratie, omdat de democratie zou falen. En ja, een technocratie, zeker een autoritaire staat, kan snel beslissingen nemen. Maar niet altijd de goede. In een liberaal, democratisch model worden beslissingen overál genomen, niet centraal. Dat gaat trager, maar de kans is groter dat je goed zit.»

- Hoe zit het in Rusland? Begint de oorlog daar te wegen op de economie?

SCHOORS «Heel zeker. Er is een probleem dat Rusland gemeen heeft met China. Beide landen willen de economie stimuleren en de consumptie aanzwengelen, en daarvoor zouden ze de rente moeten verlagen. Maar omdat de wisselkoers van hun munten in elkaar zakt, moeten ze de rente verhogen. De zwakkere munt maakt terugbetaling van buitenlandse schulden moeilijker, waardoor nog meer bedrijven en banken in de problemen komen. De zwakkere roebel maakt ook de Russische import duurder, wat tot inflatie leidt. En voor Rusland komt de bodem van de schatkist snel in zicht»”

- Dankzij de sancties.

SCHOORS «Dat speelt mee. Buitenlandse reserves werden geblokkeerd, de olieprijzen dalen, en de oorlog vraagt steeds grotere investeringen. Dat systeem begint te kraken. En China is daar niet blij mee. Als derde hond in het kegelspel profiteren ze van de goedkope olie en gas, maar de toestand is momenteel zeer gevaarlijk. Het kernprobleem is, in beide landen, de zakkende wisselkoers. Ze proberen de munt te ondersteunen door tussen te komen op de markten, door actief te kopen en verkopen, maar dat kunnen ze niet eindeloos blijven doen.»

- Zal China dan geen druk zetten op Poetin om te stoppen met de oorlog?

SCHOORS «Ik vermoed dat ze die druk nu opvoeren. Alleen is dat moeilijk als je vlak voor de invasie nog eeuwige vriendschap hebt gezworen. Een gevolg van de oorlog is dat Rusland nu een economische vazal is van China. Maar Rusland blijft een grote speler, onder meer door de nucleaire wapens.»

‘Alles wat China succesvol maakte, werd de jongste jaren teruggedraaid.’ Beeld Eva Beeusaert

- Wat is het effect van die economische puinhoop op het Westen?

SCHOORS «Wij hebben daar merkwaardig weinig last van. Velen dachten dat de energiecrisis zou leiden tot een enorme recessie, maar die is er niet gekomen. De economie koelt af, dat wel. Maar ze is niet gecrasht. In de Verenigde Staten al helemaal niet. De westerse economieën blijken veel solider dan gedacht.»

- Zijn westerse beurzen niet aan het inzakken door de stijgende rente?

SCHOORS «De beurzen worstelen een beetje, maar hebben het tot dusver verrassend goed gedaan. Dat hebben we onder meer te danken aan de doorbraak van een aantal nieuwe sectoren. Het is een lichtpunt voor China dat ook zij sterk staan in de sectoren van de toekomst, van batterijen tot elektrische wagens. Daar liggen in China nog kansen. Maar westerse landen doen het echt goed momenteel. We zijn minder afhankelijk van Rusland en China, dus de chantagekracht van die landen is afgenomen.»

- Wat met de inflatie?

SCHOORS «Dat is een monster dat we onder controle moeten houden, daarom vond ik ook de jongste renteverhoging van de Europese Centrale Bank niet verkeerd. Al mag het de laatste zijn. De inflatie is nu aan het dalen. En wat mij betreft hoeft die grens niet weer op 2 procent te komen. Iets meer inflatie is goed. Voorts zitten wij ook met een ontgroening: steeds minder jonge mensen. Dat betekent hogere lonen voor jonge werknemers en dus iets meer inflatie. Maar dat is misschien goed, je wil niet voor eeuwig blijven groeien. In China is die vergrijzing nu niet goed, voor ons wel.»

- Hoe kijkt u naar het debat over degrowth, waarbij we economische groei inleveren?

SCHOORS «Een aantal academici zijn fan van degrowth. Ik ben zelf eerder agnost, maar ik denk wel dat er manieren bestaan om met iets minder groei toch welvarend te zijn. De groei in het Westen neemt ook al enkele decennia telkens een beetje af. Voor het klimaat moet de uitstoot omlaag, en dat kan niet op zoveel verschillende manieren.»

- Is ontkoppeling niet de oplossing? Economische groei zonder fossiele uitstoot.

SCHOORS «Ja, maar die ontkoppeling is nog maar een paar jaar bezig. We moeten zo snel mogelijk naar netto-nuluitstoot. Gelukkig neemt hernieuwbare energie een hoge vlucht. Op korte termijn is er plaats voor kernenergie, maar op lange termijn kunnen we zonder.»

- Even een sprongetje naar volgend jaar: hoe funest zou een lange regeringsvorming zijn?

SCHOORS «Dat zou knap vervelend zijn, maar het verleden leert ons dat er altijd wel een crisis is waardoor een regering toch gevormd raakt. Dat gebeurde na de bankencrisis, en tijdens de covidcrisis. Ons systeem kan redelijk goed op zichzelf draaien en als het erop aankomt zijn er altijd politici die in het landsbelang handelen. Dat er geen fiscale hervorming kwam, is een probleem, en finaal in het voordeel van bedrijven en mensen die heel rijk zijn.»

- Omdat een hervorming lasten zou verschuiven van arbeid naar consumptie en inkomsten uit kapitaal.

SCHOORS «Sommigen zijn boos op mij als ik dat zeg, maar ik blijf het herhalen: huurgelden moeten worden belast, niet bovenop wat eigenaars vandaag betalen, maar in de plaats daarvan moet er een ander systeem komen, gebaseerd op reële huurinkomsten.»

'Sommigen zijn boos op mij als ik dat zeg, maar ik blijf het herhalen: verhuurders moeten worden belast op reële huurinkomsten.' Beeld Eva Beeusaert

- Was u verrast toen u las dat Belgen de vermogendste burgers zijn ter wereld, met een mediaan vermogen van ruim 200.000 euro?

SCHOORS «Nee. We klagen graag, maar als je kijkt naar de lage ongelijkheid in ons land en naar het vermogen van de modale Belg, dan zit België bij de wereldtop. Wij hebben niet 1 procent, maar heel veel rijke mensen. Dus ik denk vaak als ik weer dat geklaag hoor: kom, serieus blijven. Ik hoor al twintig jaar dat dit land onbestuurbaar is. Sorry, een onbestuurbaar land heeft niet de rijkste burgers ter wereld.»

- Tot slot: uw gedachten over de huismoederdiscussie van de jongste week?

SCHOORS «Het ontgaat mij volledig hoe een discussie over rechten en plichten van nieuwkomers gedegradeerd is tot een discussie over de positie van huismoeders. Die discussie moet totaal worden losgekoppeld van migratie en van werkloosheidsuitkeringen. Een man die alleen kostwinner is, krijgt een hogere uitkering en die wil men afpakken - maar die hogere uitkering dient om kinderarmoede te vermijden. Dit mag geen debat over profitariaat zijn. Het is goed als mensen mogen kiezen om te werken, maar werken is geen plicht. Waarom zou je er niet voor mogen kiezen om huisman of -vrouw te zijn?»

- Dat is hier China niet.

SCHOORS (lacht) «Precies. Hier marcheren we voor de grote leider niet allemaal naar de fabriek.»

