Alles wat u moet weten over het WK: ‘We hebben al twee jaar lang geen enkel groot voetballand kunnen verslaan’

Hoort u nog bij de blinde believers van de Gouden Generatie Rode Duivels, of behoed u zichzelf al voor de nakende teleurstelling door overal te verkondigen dat het ‘wel opnieuw niets zal worden’? Tot welk kamp u ook behoort, dankzij onze WK-stukken kan u uw vrienden verbazen met een onderbouwde analyse. Fieuuuwt!

Wat zullen de Rode Duivels er in Qatar van bakken? Het grote WK-debat: ‘Hazard zou je niet meer mogen meenemen naar een WK’

Wie kroont zich in de woestijn tot wereldkampioen? Kunnen de Rode Duivels de twijfels van zich af voetballen? Wie wordt topschutter, wie verrast en wie ontgoochelt? En welke wedstrijden moeten we in onze agenda zetten? Veel vragen, maar treft dat even: Humo’s huisanalisten keken in hun glazen bol en voorspellen nu al het verloop van het WK. ‘België is één van de topfavorieten, en Eden Hazard zal als vanouds uitblinken. Grapje!’

Beeld BELGA

Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani (42), kortweg de emir van Qatar, geeft zelden interviews. Maar nu de oliestaat wijd en zijd wordt beschuldigd van corruptie en mensenrechtenschendingen bij de organisatie van het WK voetbal, doorbreekt hij voor één keer de stilte.

Emir van Qatar Beeld Getty Images

Hoe een dramatisch rapport in het middelbaar van hem de beste doelman ter wereld maakte: de wonderjaren van de Thibaut Courtois

Als hij niet was gezakt in het laatste jaar van de middelbare school, was hij géén kampioen geworden met Racing Genk, was Chelsea hem níét komen halen, won hij níét de Champions League met Real Madrid en stond hij niet tussen de palen in Qatar. Hoe de winnaar van de Tuinspelen in Bilzen uitgroeide tot – vooruit dan maar – de beste doelman van de wereld: de wonderjaren van Thibaut Courtois.

Opnieuw zijn er grote twijfels gerezen over de keuze voor Qatar als plek voor het WK in 2022, nadat The Guardian becijferde dat er bij de bouw van voetbalstadions zeker 6500 gastarbeiders om het leven zijn gekomen.

‘Briljant’, ‘een gele muur’, ‘onklopbaar’ klonken de commentaren de afgelopen maanden. Na Mignolets glansprestaties in het doel van Club Brugge, zit er een waardige reservedoelman op de bank.

Beeld BELGA

Zo vriendelijk en voorkomend als Roberto Martínez worden voetbalcoaches niet meer gemaakt. Journalisten afsnauwen, frustraties uitwerken op de scheidsrechter of kettingrokend en met een glas whisky in de hand de tactische lijnen uitzetten? De minzame Martinez haalt er zijn neus voor op. Humo sprak hem net voor hij met de Rode Duivels naar het Europees kampioenschap vertrok. ‘Als het om mijn dochters gaat, mag het wat kosten. Gelukkig is mijn vrouw verstandiger.’

Beeld VTM

Beeld Tom Borremans | Humo

Samen met Jan Verthongen zorgt hij voor ervaring en rust in de verdediging. En hij heeft één groot voordeel, hij heeft er al een voetbalavontuur in Qatar opzitten.

Herwig, de vader van Kevin De Bruyne: ‘Als het allemaal zonder roem kon, dan zou dat voor Kevin prima zijn’

Kevin De Bruyne moet als dirigent van deze generatie top zijn als we een kans willen maken. kan hij zijn vorm van bij Manchester City doortrekken? Vorig jaar sprak zijn vader Herwig met Humo: ‘Hij is preciezer dan Tiger Woods: als hij er zin in heeft, legt hij een bal op de maan.’

Beeld ANP

De stiefvader van Noa Lang: ‘Ik probeer al vijftien jaar duidelijk te maken dat zijn gedrag niet kan’

Moesten we er toch uitvliegen in de groepsfase, kunnen we altijd supporteren voor onze noorderburen. Daar loopt een jongen rond die we allemaal kennen, want hij heeft ‘onze competitie heet gemaakt’. De aanvaller van Club Brugge veroverde de voetbalharten met z’n weergaloze techniek, maar riep tegelijk als geen ander ergernis op met zijn soms irritante gedrag. ‘Noa is zoals Zlatan: een leuke, grappige, vooral heel lieve jongen.’

En voor de voetbalhaters: Dit is er de komende weken op tv voor niet-voetbalfans

Vanaf zondag 20 november gaan Eén en Canvas in voetbalmodus, maar gelukkig zijn er ook heel wat opties op tv voor wie het wereldkampioenschap in Qatar wil ontlopen.