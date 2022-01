Als je vader plots 11 jaar ouder beweert te zijn dan gedacht: ‘Het stemde me op een vreemde manier blij’

Ouders: die grootse figuren die het leven voor je kneden, eeuwig en onaantastbaar, tot ze zich vroeg of laat openbaren als ook maar mensen, gepokt, gemazeld en al. ‘Dertigers’-scenarist Raf Njotea (35) kreeg ermee te maken toen zijn uit Nigeria afkomstige vader in een ziekenhuisbed de raadselachtige woorden sprak: ‘Zoon, ik ben geen 63, maar 73.’ Het startsein voor een opmerkelijke vijfdelige Radio 1-podcast, ‘Ouder’, waarin Njotea samen met zijn beste vriend Lander Kennis op antwoorden jaagt.

RAF NJOTEA «Papa lag in het ziekenhuis na een val. Hij is daar met relatief weinig problemen doorgekomen, maar zat wel onder de medicatie, waardoor hij al eens mensen door de muren zag kruipen. In die verwarde periode kraamde hij ook opeens iets anders uit: dat hij zogezegd elf jaar ouder was dan wij altijd gedacht hadden.

»Het heeft nog een drietal jaar geduurd voor ik daarmee aan de slag ging. Het zijn de gesprekken met Lander die me triggerden. Hij vroeg: ‘Weet je niet méér over je vader? Hoe is hij naar België gekomen? Wanneer?’ Ik moest toegeven dat ik daar nooit bij had stilgestaan. Lander vond dat raar, omdat hij migratie sowiesó boeiend vond, maar voor mij was papa niet in de eerste plaats migrant: hij was gewoon papa. In de podcast hebben Lander en ik met elkaars blik naar de wereld gekeken, en is ons beeld van ‘een migrant’ en wat die zoal meemaakt, serieus veranderd.»

HUMO Werkte je vader mee?

NJOTEA «Ja, en die gesprekken gingen best goed, alleen zul je bij hem nooit het gevoel hebben dat je de volledige waarheid krijgt (lachje). Zijn verhalen hebben de neiging verschillende vormen aan te nemen. Ik zat ook enigszins gewrongen met mijn dubbele rol: zoon én podcastmaker. Ik had nog nooit zoveel tijd met ’m doorgebracht: waarom deed ik dat nu? Maar goed, ik heb mijn papa’s stem op tape, dat is op zich al mooi.»

HUMO Ben je door de podcast anders naar hem gaan kijken?

NJOTEA «’t Heeft ons zeker dichter bij elkaar gebracht. Ik wil niet zeggen dat we daarvoor een sléchte relatie hadden, onze band was veeleer onbestaande.

»De podcast is haast willens nillens onder mijn vel gekropen. We hebben gebabbeld over dingen waarover we nooit gebabbeld hadden – over zijn jeugd, bijvoorbeeld – ook als het bandopnemertje uit stond. Toen ik terugdacht aan papa in het ziekenhuis, na zijn val, besefte ik dat ik het emotioneel niet moeilijk had gevonden om hem af te geven. Aan het einde van de zoektocht was dat anders. Toen zijn gezondheid achteruitging, ervoer ik voor het eerst oprechte schrik. Dat was geen préttig gevoel, maar het stemde me op een vreemde manier toch blij.»

HUMO En was het nu waar of niet, van die elf jaar?

NJOTEA «Ik zou zeggen: migreer snel naar radio1.be of Spotify en ontdek het zelf.»

‘Ouder’ is nu te beluisteren via Spotify, in de Radio 1-app of op radio 1.be.