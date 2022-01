‘Beeld je in dat je op Mars woonde en voor het eerst een rozijn ziet’: hoe mindfulness ons eetpatroon kan veranderen

Een gezond lichaamsgewicht bereiken zonder te diëten, maar door te vertrouwen op technieken uit de mindfulness. Het is het uitgangspunt van een nieuwe app die ontwikkeld werd door een Amerikaanse psychiater. Zijn methode wint aan populariteit, maar werkt ze ook?

“Beeld je in dat je altijd op Mars woonde en voor het eerst een rozijn ziet.” De eerste oefening in de app Eat Right Now voelt enigszins absurd aan, maar volgens psychiater en verslavingsexpert Judson Brewer is ze nodig om een gezondere relatie met voeding op te bouwen. De man zet zich al jaren af tegen de klassieke dieetcultuur, waarbij mensen calorieën tellen of voedingsproducten als ‘goed’ en ‘slecht’ labelen. Hij wijst daarbij op onderzoek dat aantoont dat de lichamen van diëters zich aanpassen aan hun etenspatroon. Hun metabolisme gaat trager werken, waardoor het op termijn moeilijker wordt om nog af te vallen. Daarnaast komen mensen na hun dieet vaak snel weer bij, waardoor hun oorspronkelijke inspanningen verloren gaan.

Brewer stelt een andere methode voor die rond mindful eten draait. Het voornaamste doel is daarbij om bewust om te gaan met onderliggende gedragspatronen die invloed kunnen hebben op eetgewoontes. Bij feesten wordt bijvoorbeeld vaak taart geserveerd, waardoor het brein leert om de zoetigheid met een goed gevoel te associëren. Wanneer iemand zich slecht voelt, zal hij zo sneller geneigd zijn om er opnieuw naar te grijpen. Volgens Brewer kunnen veel ongezonde eetgewoontes opgelost worden wanneer mensen langer stilstaan bij wat ze wanneer en waarom eten. Via zijn app wil hij daarom mindfulnessoefeningen aanbieden en gebruikers doen inzien dat comfortfood niet noodzakelijk tot een comfortabeler leven leidt.

Lange termijn

De Amerikaanse psychiater brengt mindful eten onder de aandacht bij het brede publiek, maar op zich is het fenomeen niet nieuw. Diëtist Sanne Mouha, die momenteel aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen verbonden is, gelooft al langer in de aanpak. “De meeste mensen komen na een drastisch dieet snel weer aan, omdat ze te weinig leerden om naar hun lichaam te luisteren. De methode die Brewer mee onderschrijft, richt zich op de lange termijn en is daarom interessanter.” Het is daarbij wel belangrijk dat ‘naar je eigen lichaam luisteren’ minder vanzelfsprekend is dan het lijkt. Tijdens een studie van de Brown-universiteit hadden deelnemers minstens 10 tot 15 pogingen nodig voor mindfulness ervoor zorgde dat ze hun eetgewoontes begonnen te hervormen. Voor heel wat mensen waren er zelfs 38 of meer oefeningen nodig om een resultaat te bereiken.

Via het trage proces van mindful eten krijgen mensen volgens de Amerikaanse psychiater Judson Brewer steeds meer inzicht in hun voedingspatronen. Beeld Tony Macieg

Voedingsdeskundige en psychotherapeut Caroline Baerten merkt ook op dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat mindful eten effectief tot gewichtsverlies leidt. Dat wil volgens haar niet zeggen dat de methode plots oninteressant is. Enkele jaren geleden richtte ze daarom het Centre for Mindful Eating and Nutrition in Brussel op. Terwijl klassieke voedselprogramma’s zich in de eerste plaats met symptomen als over- of ondergewicht bezighouden, wil haar organisatie de oorzaken aanpakken. “Mindfulness kan voor een gezondere relatie met voeding zorgen. Mensen kunnen bijvoorbeeld minder emotioneel eten, zich minder overeten of net meer van hun maaltijden genieten. De uitkomst is voor iedereen anders.”

Een voordeel aan mindful eten is dat het weinig moeite kost om het uit te proberen. Mouha merkt daarbij op dat het vooral belangrijk is dat geïnteresseerden voor iedere maaltijd voldoende tijd uitstippelen. De volgende stap is om tijdens het eten op de verschillende zintuigen te focussen. Niet enkel de textuur van de voeding is daarbij van belang, maar ook de kleur, de geur en de smaak. Via het trage proces krijgen mensen volgens Brewer steeds meer inzicht in hun voedingspatronen, waarna ze zich in de app kunnen aanmelden voor een nieuwe sessie. Waarbij ze zich vermoedelijk inbeelden dat ze van Venus komen. Al is daar wel een abonnementsprijs van 25 euro per maand aan verbonden.

(DM)