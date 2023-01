Beste wensen! Met deze verhalen overleeft u de nieuwjaarsreceptie op het werk

En toen zei iemand op de personeelsdienst: ‘Weet je hóe we dat nieuwe jaar het beste kunnen inzetten? Met een even obligate als ongemakkelijke samenkomst, gesmeerd met lauwe cava en gladde beloften van de CEO!’ Waarop de rest van het eiland ‘Ja, fantastisch!’ riep en geen acht meer sloeg op de oogrollen van alle collega’s mét levensvreugde. Maar kijk: u staat ervoor, u moet erdoor en Humo helpt met enkele verhalen die u helpen om de nieuwjaarsdrink door te komen.

Zelfs als u nog minder dan niets te vertellen hebt tegen Brunhilde van de sales of Frankie van de administratie, heeft schrijver Jelle Hermus toch enkele tips om het babbeltje aan de gang te houden. Zijn belangrijkste advies: hou het luchtig.

U laat het dienblad met steeds minder schuimende wijn lopen? Dan bent u niet de enige. Onder anderen Jitske Van de Veire en Bart De Wever getuigden eerder in Humo hoe ze de alcohol afzworen: ‘Als je niet meer drinkt, móét je wel aan jezelf werken, omdat je alle vluchtroutes hebt afgesloten.’

Als uw baas het spreekgestoelte beklimt om te praten over challenges, goals, efficiency en KPI’s, is uw moment gekomen om te zeggen: ‘En wat als we nu eens tegen de middag naar huis gaan?’ Volgens sociaal psycholoog Devon Price moeten we dringend mínder werken in plaats van meer in plaats van ons schuldig te voelen zodra we rusten: ‘Er is een verschil tussen jouw belangen en die van je baas.’

Ook uw collega zal ‘Kijk jij ook zo uit naar die nieuwe reeks over de Bende van Nijvel’ een veel leukere openingsvraag vinden dan ‘Wat is de stavaza als het gaat over jouw pogingen om meer agile en lean te worden in 2023?’

Als u écht een collega hebt die met het wakke toastje nog in de hand begrippen als agile en lean uitkraamt, wel sterkte dan. Gelukkig zijn er oplossingen om met dat soort figuren om te gaan: ‘Zorg ervoor dat je mensen leert kennen met macht binnen het bedrijf.’