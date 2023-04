Bestsellerauteur Richard Osman: ‘Er zit zoveel kennis en ervaring weggestopt in rusthuizen’

De bestverkopende Britse detectiveauteur van het moment luistert naar de naam Richard Osman. De gevierde tv-maker koos bij zijn schrijfdebuut in 2020 voor opmerkelijke helden: vier bejaarde amateurspeurders, die zich De moordclub (op donderdag) noemen. ‘Weet je wat zo fijn is aan oude mensen? Het maakt hun steeds minder uit wat anderen van hen denken.’

Richard Osman was al een bekende Brit door zijn tv-werk. Zo is hij de strenge, doch aimabele eenmansjury in de dagelijkse kennisquiz ‘Pointless’ op de BBC. Achttien maanden lang schreef hij in het geheim aan zijn debuut over vier totaal verschillende, maar bevriende bejaarden die elke donderdag in de puzzelzaal van hun rustoord bijeenkomen om een moord op te lossen. Een voltreffer, zo bleek. Osman verkocht alleen al in het VK en Ierland in drie jaar tijd ruim vijf miljoen boeken. ‘De moordclub (op donderdag)’ was in het VK het bestverkochte boek van 2020. Opvolgers ‘De man die twee keer doodging’ (2021) en ‘Het schot dat niemand raakte’ (2022) deden er nauwelijks voor onder. In de Verenigde Staten, Duitsland en Japan vinden de romans ook gretig aftrek. Alle drie zijn ze in het Nederlands vertaald. Het idee voor de boeken kreeg Osman op bezoek bij zijn moeder. Cooper’s Chase, het luxueuze bejaardenresort in Sussex waar de helden uit zijn detectiveserie wonen, bestaat echt.

Richard OSMAN «Ik kom er vaak, het is een prachtige plek. Vredig, heel Engels ook. Het doet denken aan een roman van Agatha Christie. Je krijgt er het gevoel dat achter elke straathoek een mysterie schuilt. De mensen die er wonen, zijn allemaal ouder dan 70. Ze hebben zoveel interessante dingen meegemaakt. Ze leven weggestopt in zo’n rustoord, maar hebben zoveel ervaring. Tijdens mijn visites bedacht ik dat die plek een perfecte locatie voor een moord is. En ik wist zeker dat de bewoners zo’n moordzaak zouden weten op te lossen.»

HUMO Naar verluidt was je moeder zenuwachtig toen je eerste boek verscheen.

OSMAN «Ze hoopte dat ik niet letterlijk had opgeschreven wat zij over haar buren had verteld (lacht). Maar toen ze zag dat de personages fictief waren en dat haar zoon haar ouderendorp met respect en zelfs bewondering beschreef, was ze enthousiast. Telkens als ik er nu kom, geven mensen me tips voor nieuwe mysteries. Ze wijzen me op een pand met een balkon en hoe makkelijk je daar iemand af kunt duwen. Ze zijn er trots op dat hun dorp model staat voor de locatie in mijn boeken.»

HUMO Wat maakt een groep bejaarden tot uw gedroomde hoofdpersonen?

OSMAN «Helden ouder dan 70 zijn perfect voor detectiveromans. Ze zijn wijs genoeg om te beseffen wat er allemaal fout kan gaan, en dat mensen zullen proberen hen te bedriegen. Toch worden ouderen vaak onderschat en over het hoofd gezien. Onze cultuur richt zich sterk op jongeren, want ze wordt voor een groot deel gevormd op basis van reclame. En reclamebureaus willen jonge mensen: die kopen veel nieuwe spullen.

»Ik zag dus een gat in de markt. Ik vermoed dat veel lezers denken: hé, eindelijk een verhaal over mensen die écht hebben geleefd, en niet zo’n groep 25-jarigen die alleen maar aan de rand van een zwembad zit.»

HUMO Een gat in de markt was het zeker, gezien het succes.

OSMAN «Ook veel jongeren kopen mijn boeken. Het draait ook niet om de leeftijd van de hoofdpersonen, het gaat erom dat de personages vermakelijk zijn. En het is erg leuk om over ouderen te schrijven. Veel dingen aan ouder worden zijn niet prettig: ziekte, een brozer lichaam, verlies en het bijbehorende verdriet. Maar het fijne is dat het hun doorgaans steeds minder uitmaakt wat anderen over hen denken. Dat geeft vrijheid. En ze hebben haast. Als je een leuk leven hebt als tachtiger, ben je je ervan bewust dat je ervan moet genieten. Het duurt immers geen eeuwigheid meer. Ook dat maakt oudere personages dankbaar voor een schrijver.»

HUMO Uw boeken worden omschreven als gezellige misdaadromans, grappig en luchtig opgeschreven. Wat vindt u van die omschrijving?

OSMAN «Die bevalt me niet zo. Mijn lezers houden ervan om over moord te lezen, slechtheid, de duistere kanten van het bestaan. Dat ik zulke thema’s situeer op een typisch Engelse plek en de dialogen met humor opschrijf, betekent nog niet dat mijn verhalen gezellig zijn. Ik snap wel waarom mensen dat zeggen. Ik schrijf met behulp van grappige en warme personages over zware thema’s als psychopaten, de dood, verdriet en dementie. En inderdaad, ik beschrijf niet in detail hoe een lijk wordt verminkt. Maar mijn boeken zijn niet bedoeld als comedy. Ik wil serieuze thema’s aansnijden. Er zitten ook geen expliciete grappen in. Als je lacht, komt dat door hoe de personages op situaties reageren. Dat verstoort de serieuze verhaallijn over de moord niet.»

HUMO Helpt het bij het schrijven dat u veel televisie hebt gemaakt?

OSMAN «Als tv-maker weet ik dat mensen makkelijk wegzappen. Je moet voortdurend hun aandacht vasthouden. Dat probeer ik in mijn boeken ook. Ik hou van korte hoofdstukken, dan kan ik snel door naar een volgende scène. Ik doe er alles aan om de lezer niet te vervelen. Dat vloeit voort uit mijn tv-brein.»

HUMO De vier bejaarde amateurdetectives in uw boeken zijn erg divers: twee mannen en twee vrouwen uit verschillende sociaal-economische klassen, en iemand met een migratieachtergrond.

OSMAN «Ik ben Brits en dus geobsedeerd door klassenverschillen. Ik vind het interessant dat die vervagen bij tachtigers. Ondanks de klassenongelijkheid die ontegenzeglijk bestaat in de maatschappij, is er in hun bejaardendorp een gelijk speelveld: alle vier hebben ze een even zware stem in hun moordclub.»

HUMO Dat klinkt bijna alsof u een politieke boodschap in uw boeken wilt verpakken. Klopt dat?

OSMAN «Ik wil de lezer in de eerste plaats vermaken, maar ik heb wel een visie op de wereld, ja. In onze maatschappij wordt ons voortdurend verteld dat we enorm verdeeld zijn. We worden telkens tegen elkaar opgezet. Maar zo ervaar ik de wereld niet als ik om me heen kijk. Ik zie juist veel mensen die proberen om van de wereld een iets betere plek te maken. Dat lees je nauwelijks op sociale media of in de krant. Dus schrijf ik in mijn boeken wél over personages die zowel sterk als empathisch zijn, en ik laat zien dat vriendelijkheid kan overwinnen. Maar niemand zal anders gaan denken door een preek, dat lukt misschien een beetje als je de lezer ook vermaakt. Dus het hoofddoel blijft: de lezer verleiden om telkens weer een pagina om te draaien.»

HUMO Het beschrijven van klassenverschillen gaat u goed af.

OSMAN «Ik ben opgegroeid in weinig welvarende omstandigheden, mijn moeder stond er alleen voor. Maar door mijn carrière in de tv-wereld heb ik de middenklasse goed leren kennen, waardoor ik grappig kan beschrijven hoe die twee werelden soms botsen.

»Ja, mijn boeken zijn gekmakend Brits. Dat komt doordat ik zelf zo ontzettend Brits ben. We hebben geen fantastische reputatie, maar uiteindelijk zijn we best wel geestig. We hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Alleen zeggen we nooit, maar dan ook echt nooit wat we bedoelen (lacht). Mijn dochter vertelde me dat in de Chinese vertaling van mijn boeken een hele waslijst aan voetnoten staat met uitleg. Ik vind het erg leuk dat mijn typisch Britse personages nu de hele wereld rondgaan.»

HUMO De Amerikaanse regisseur Steven Spielberg heeft de filmrechten van ‘De moordclub (op donderdag)’ gekocht. Is dat niet link als uw boeken juist zo Brits zijn?

OSMAN «Daar heb ik me nog geen seconde druk over gemaakt. (Grappend) Je weet toch dat Spielberg best wel goed is in films maken? Het script is af, en ze zijn nu de acteurs aan het casten.»

HUMO U hebt uw televisiewerk op een laag pitje gezet zodat u meer tijd overhoudt om te schrijven.

OSMAN «Ja, het is best aangenaam om in mijn eentje met de kat naar boven te gaan en de deur achter me dicht te trekken. Ik ben nu bezig met het vierde moordclubboek. Ik wil nog geen afscheid nemen. Ik ga met mijn vier bejaarde detectives door tot ze ruim in de 90, misschien wel 100 zijn.»

Richard Osman, ‘Het schot dat niemand raakte’, Cargo